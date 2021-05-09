Сенсационное признание изобретатель сделал в юмористической программе Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой был приглашенным ведущим.

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Мое выступление сегодня – историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с Аспергером. По крайней мере первым, кто в этом признался,

– сказал он.

Илон Маск также обратился к тем, кого могли задеть его неоднозначные высказывания в соцсетях.

"Всем, кого я обидел, хочу сказать: "Я отправляю людей на Марс на космическом корабле – действительно думали, что я буду сдержанным нормальным парнем?", – добавил основатель SpaceX.