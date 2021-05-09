Сенсационное признание изобретатель сделал в юмористической программе Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой был приглашенным ведущим.
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Мое выступление сегодня – историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с Аспергером. По крайней мере первым, кто в этом признался,
– сказал он.
Илон Маск также обратился к тем, кого могли задеть его неоднозначные высказывания в соцсетях.
"Всем, кого я обидел, хочу сказать: "Я отправляю людей на Марс на космическом корабле – действительно думали, что я буду сдержанным нормальным парнем?", – добавил основатель SpaceX.
Что такое синдром Аспергера
Синдром Аспергера – одно из пяти общих нарушений развития, которые характеризуются серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий.
Синдром иногда называют формой высокофункционального аутизма (то есть аутизма, при котором способность функционировать относительно сохранена).