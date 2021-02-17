Кэшбэк стал настоящей находкой для всех любителей сэкономить и не тратить лишнюю копейку на ветер. Однако, говоря о кэшбэк и о всех его преимуществах, предлагаем разобраться для начала, что такое кэшбэк и какая от него польза для нас.

Принцип действия кэшбека

Кэшбек – это возвращение денег в обмен на сделанную покупку или оплаченную услугу.

Как возвращаются средства. Определенный процент от оплаченной суммы, которая может в среднем варьироваться от 2% до 20%, возвращается клиентам после того, как они совершили оплату. Иногда, для того, чтобы вернулся кэшбэк, должен пройти фиксированный промежуток времени, или уплачено больше указанной фиксированной платы, определенной системой лояльности кэшбэка.

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Скорость возврата. Покупателю нужно быть готовым к тому, что кэшбэк не вернется сразу. Это связано с тем, что магазин должен убедиться, что клиент не вернет товар обратно. Так, в зависимости от категории приобретенного товара срок ожидания кэшбэка может быть от 14 до 60 дней.

Стоит обратить внимание. Говоря о кэшбэк нужно учитывать, что он может действовать только в магазинах-партнерах банка, кредитной картой которого вы пользуетесь, или только на четко указанную группу товаров и услуг. Поэтому, стоит сначала проверить на какие категории действует кэшбэк, это могут быть: продовольственные продукты, транспорт, развлечения, гостиницы и так далее. Однако, в большинстве случаев, клиент может ежемесячно сам выбирать на какую группу товаров или услуг будет действовать кэшбэк в этот раз.

Налог. Еще одним важным моментом является налог, который нужно будет оплатить в некоторых банках перед тем как получить кэшбэк. Так один из украинских банков, при выводе средств отмечает, что клиент должен уплатить налог на прибыль в размере 19,5%, который будет содержать НДФЛ + военный сбор.

Способы экономии на кэшбэке

Иностранные сайты

За рубежом довольно популярны кэшбэк сайты, однако в эру интернета ними воспользоваться может любой. Кэшбэк сайты получают комиссию с онлайн магазинов, если клиент оплатил покупку, зайдя по специальной ссылке, которую предложил сайт. Поэтому, чтобы заинтересовать покупателя делать покупки именно таким образом, кэшбэк сайт платят этому же покупателю определенный процент от возвращения. В общем, процент может варьироваться от 3% до 20%.

Среди популярных иностранных сайтов можно выделить следующие:

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Приложения для возвращения кэшбэка

Когда-то, отличным способом сэкономить были разные купоны на скидки, потом все переключились на накопление баллов, которые впоследствии можно было обменять на определенный товар или услугу. Сейчас же сэкономить можно с помощью собственного смартфона, загрузив несколько приложений.

Среди самых популярных можно выделить такие, как:

Capital One Shopping. Приложение работает на платформе Capital One, а среди пользователей наибольшей популярностью пользуется опция сканирования штрих-кода, после применения которой приложение будет искать в сети интернет дешевую цену сканированных товара. Также сэкономить в приложении возможно благодаря следующим опциям:

Пользователь приложения совершает покупки в обычном для себя режиме, однако когда находит самую низкую цену на определенный товар, то приложение оповещает других пользователей о низкой цене. Когда вы начнете оформлять покупку, то приложение попытается применить коды купонов к вашему заказу, благодаря чему вы сэкономите.

Dosh. Приложение предоставляет кэшбэк за совершение покупок в торговых точках, или больших сетях магазинов, таких как Walmart и ASOS. Также партнерами приложения являются множество ресторанов и более 60 отелей по всему миру. Заработать средства с помощью Dosh возможно, пригласив друзей, а когда они зарегистрируются, то пользователь получит бонус. Обналичить кэшбэк пользователь может как только на его счету будет 25 долларов, а вывести средства возможно с помощью систем PayPal или Venmo.

MyPoints. Приложение создано для возвращения кэшбэк до 40%, после совершения покупок в магазинах-партнерах. В MyPoints их более 2 тысяч, среди которых есть такие мировые гиганты, как: Target, Amazon, eBay. Также приложение насчитывает бонусные 10 долларов каждому новому зарегистрированному пользователю, а накопленный впоследствии кэшбэк возможно обменять на подарочные сертификаты, или же вывести с помощью платежной системы PayPal.

Коммунальные платежи

С тарифами на коммунальные услуги, которые зачастую растут, особенно уместным для многих может стать кэшбэк при оплате коммунальных платежек. Обычно украинцы пользуются каким-то одним способом для оплаты счетов, часто прибегая к традиционным методам через оплаты через кассу. Однако, потратив чуть больше времени на будничное дело, возможно немало сэкономить.

Пользователь кредитной карты может установить опцию возврата кэшбэка в случае оплаты онлайн платежа и вернуть от 1% до 5%. На первый взгляд, может показаться, что сумма будет достаточно мала, однако, если платить таким образом регулярно и все платежки, особенно в зимний период, то вполне возможно сэкономить.

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