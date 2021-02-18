Времена когда большинство украинцев даже не задумывались об использовании газа и даже иногда обогревали свои дома с помощью включенной газовой конфорки давно в прошлом. Сейчас большинство ищет пути как экономить голубое топливо, а его расходы свести к минимуму.

Экономия путем сокращения потребления

Приготовление пищи

Когда в квартире газ используется только для приготовления пищи, достаточно сделать следующее:

Мощность горелки конфорки можно ставить на минимум, или же приобрести рассекатели пламени которые будут обеспечивать экономию газа.

Вместо запекания в духовке используйте мультиварку которая будет работать от электроэнергии, таким образом расход газа сведется к минимуму, благодаря чему удастся сэкономить.

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Нагрев горячей воды

Для нагрева воды следует использовать колонку которая будет потреблять газ только тогда, когда вы непосредственно используете горячую воду. Однако, не следует отдавать предпочтение слишком мощным вариантам, ведь чем больше будет мощность колонки, тем больше газа она будет потреблять во время работы.

Отопление жилья

Во время индивидуального отопления газом, которое пользуется немалой популярностью в последние годы, тоже возможно сэкономить свои средства.

Во-первых, индивидуальное отопление это первый шаг к сбережению.

Во-вторых, следует помнить, что 21 градуса тепла по Цельсию будет вполне достаточно для комфортной температуры и в перегреве помещения нет никакого смысла. К тому же всегда можно снизить температуру когда, например, никого нет дома.

В-третьих, можно приобрести автоматический регулятор тепла который будет не только реагировать на перепады температуры за окном, но и вы сможете настроить алгоритмы работы таким образом, чтобы за несколько часов до вашего возвращения домой температура в вашем жилище сама подниматься до нужной отметки.

Использование конденсационных котлов

Способ применения конденсационных котлов уже проверенный десятилетиями спешной экономии во многих странах. Принцип работы таких котлов основан на использовании отработанных газов (выхлопов) – конденсата водяных паров из домовых газов, которые ранее выбрасывались в атмосферу, – для получения дополнительного тепла. Таким образом вы еще и сможете помочь экологии нашей планеты, направив выбросы, так сказать, в правильное направление.

Поэтому для подтверждения действенности конденсированных котлов предлагаем следующую статистику:

В среднем температура отработанных газов на выходе в конденсированном котле составляет 50 – 60 градусов по Цельсию, тогда как у обычного котла эта температура составляет примерно от 120 градусов по Цельсию до 180 градусов по Цельсию.

Главным преимуществом является тот факт, что вы сможете сэкономить до 15% газа. К тому же конденсационные котлы способны стабильно работать даже при недостаточном давлении газа в сети и имеют глубокую модуляцию (автоматическая смена мощности котла) до около 20%.

К тому же с 2015 года в Европе запрещена продажа неконденсированных котлов, подтверждает их эффективность.

Солнечная энергия

Солнечная энергия является достаточно популярным путем, ведь она позволяет даже в холодное время времени во время солнечных дней отапливать помещения и нагревать воду. Правда, для нагрева воды нужно будет установить солнечный коллектор. Однако, приблизительная статистика говорит, что на подогрев горячей воды население тратит около 20% тепловой энергетики ежегодно. Поэтому учитывая климатические условия Украины эту энергию вполне возможно заменить на энергию солнца. К тому же благодаря такому методу есть возможность позаботиться еще раз о нашей экологии.

Электроэнергия как альтернатива

Мы уже говорили о том, что сэкономить на потреблении газа возможно при приготовлении пищи, используя мультиварку, которая работает на электроэнергии. Также вы можете сэкономить на голубом топливе используя электроэнергию. Если к примеру за окном температура около нуля градусов по Цельсию, то вы можете воспользоваться кондиционером, что будет намного дешевле. Подобно тепловому насосу будет использоваться около 1 киловатта электроэнергии для получения примерно от 3 до 5 киловатт тепла, поэтому экономия газа будет весьма значительной.

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