Дефолт все ближе: кредитный рейтинг России снова снизили

Международное рейтинговое агентство S&P снова изменило кредитный рейтинг России. Теперь он снижен до CCC-.

Кредитный рейтинг России снизили

Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте снизился с ВР+ до CCC-, а в национальной – с ВОВ до CCC-.

Стоит ознакомиться Исторический максимум: рубль продолжает рекордное падение

Что означает рейтинг ССС- Рейтинг CCC означает, что у страны есть проблемы с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

Почему кредитный рейтинг снизили

Кредитный рейтинг России в S&P снизили из-за санкций Запада, которые существенно увеличивают риск дефолта страны. Напомним, что аналитики JPMorgan также подчеркивают повышение вероятности дефолта в России относительно своего государственного долга, из-за санкций.

Также в агентстве S&P отметили, что международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии.

Это существенно ослабило внешнюю ликвидность России в период роста спроса на иностранную валюту,

– поделились в S&P.

В целом существуют такие инвестиционные рейтинги

BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;

B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;

CCC – возможный дефолт;

CC – высокая вероятность дефолта;

C – дефолт неизбежен;

RD – ограниченный дефолт;

D – дефолт.

В S&P предполагает, что рейтинг России может снизиться еще . Если он спустится на три ступени ниже, то приведет к состоянию дефолта.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!