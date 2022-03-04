Кредитный рейтинг России снизили

Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте снизился с ВР+ до CCC-, а в национальной – с ВОВ до CCC-.

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Что означает рейтинг ССС-

Рейтинг CCC означает, что у страны есть проблемы с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

Почему кредитный рейтинг снизили

Кредитный рейтинг России в S&P снизили из-за санкций Запада, которые существенно увеличивают риск дефолта страны. Напомним, что аналитики JPMorgan также подчеркивают повышение вероятности дефолта в России относительно своего государственного долга, из-за санкций.

Также в агентстве S&P отметили, что международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии.

Это существенно ослабило внешнюю ликвидность России в период роста спроса на иностранную валюту,
– поделились в S&P.

В целом существуют такие инвестиционные рейтинги

  • BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;
  • B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;
  • CCC – возможный дефолт;
  • CC – высокая вероятность дефолта;
  • C – дефолт неизбежен;
  • RD – ограниченный дефолт;
  • D – дефолт.

ВСУ

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