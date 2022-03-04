Кредитный рейтинг России снизили
Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте снизился с ВР+ до CCC-, а в национальной – с ВОВ до CCC-.
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Что означает рейтинг ССС-Рейтинг CCC означает, что у страны есть проблемы с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
Почему кредитный рейтинг снизили
Кредитный рейтинг России в S&P снизили из-за санкций Запада, которые существенно увеличивают риск дефолта страны. Напомним, что аналитики JPMorgan также подчеркивают повышение вероятности дефолта в России относительно своего государственного долга, из-за санкций.
Также в агентстве S&P отметили, что международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии.
Это существенно ослабило внешнюю ликвидность России в период роста спроса на иностранную валюту,
– поделились в S&P.
В целом существуют такие инвестиционные рейтинги
- BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;
- B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;
- CCC – возможный дефолт;
- CC – высокая вероятность дефолта;
- C – дефолт неизбежен;
- RD – ограниченный дефолт;
- D – дефолт.
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