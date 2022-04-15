Дефолт в России: почему он неизбежен и какие последствия будет иметь

О неизбежном дефолте в России эксперты и аналитики начали говорить еще в марте. С этого момента ситуация только ухудшилась, учитывая санкции и невозможность выплатить долги в иностранной валюте. Какие последствия ожидают Россию и ее население – рассказываем дальше.

Почему России предсказывают неизбежный дефолт

Сначала аналитики и рейтинговые агентства прогнозировали, что Россию ждет дефолт 15 апреля, если она не расплатится с долгами 16 марта. Однако агрессор таки сумел найти деньги и осуществил выплаты по евробондам в долларах. Таким образом, Россия избежала технического дефолта.

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Дело в том, что если бы выплаты были в рублях, то инвесторы трактовали бы такой шаг как технический дефолт. Однако в начале апреля Минфин России сообщил, что произвел выплаты по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году на сумму в 649,2 миллиона долларов в рублях согласно курсу ЦБ, поскольку банк-корреспондент не разрешил осуществлять выплату в долларах.

Россия пообещала инвесторам возможность конвертировать сумму в валюту, как только валютные счета России разблокируют. Поэтому Кремль считает обязательства "выполненными", однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга.

Более того, пока Россия ведет войну против Украины, ее счета не могут быть разблокированы, ведь находятся под санкциями. Так что можем уже говорить о так называемом техническом дефолте.

Когда ждать дефолта в России

После санкций в отношении России в 2014 году страна-агрессор начала добавлять в свои евробонды выпуску после 2018 возможность выплаты в рублях как альтернативу. Однако выпуск бумаг, о которых говорится выше, не предполагает возможность выплаты в рублях, ведь они были выпущены в 2012 году.

Россия имеет 30-дневный льготный период, чтобы все же выполнить выплаты в иностранной, а не национальной валюте. Главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер сообщил, если на счета не поступят доллары вместо рублей, это будет означать дефолт.

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Таким образом, с учетом льготного периода, дефолт в России следует ожидать уже 5 мая. Об этом сообщил глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

К сожалению, сегодня мы не можем констатировать дефолт России. Имеется в виду дефолт отдельных российских компаний, например железной дороги. Но дефолт самой России мы ожидаем в начале мая – тогда, когда по внешним своим обязательствам Россия не сможет платить в иностранной валюте,

– заявил он.

Однако даже если Россия снова сумеет каким-то образом найти нужную сумму в долларах, о дефолте страны-агрессора мир снова заговорит уже 27 мая. Официально объявят о нем 26 июня, с учетом 30-дневного льготного периода.

Все потому, что 27 мая Россия должна будет снова совершить валютные выплаты по долгам. Если лицензия GL9A не будет продлена, соответственно она не сможет это сделать. Напомним, что специальная лицензия GL9A от американской OFAC разрешает такие платежи только до 25 мая. Поэтому дефолт для России – неизбежен и это только вопрос времени.

Что такое дефолт Дефолт простыми словами – несостоятельность государства выполнить долговые обязательства. Дефолт делят на следующие виды: технический, обычный (полный) и суверенный, который, к слову, Россия уже объявляла в 1998 году. В настоящее время аналитики и эксперты прогнозируют полный дефолт.

Что будет в России в случае "банкротства"

Рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России до SD – "выборочного дефолта". Его присваивают, когда должник не выполняет свои обязательства.

Прежде всего, в случае дефолта начнется отток инвестиций. Также страна не сможет получить новые кредиты, ведь доверие инвесторов будет потеряно. Никто не захочет рисковать в ближайшей перспективе, вкладывая средства, и не знать удастся ли их вернуть.

Соответственно, поток валюты в страну тоже сократится, что приведет к еще большему обесцениванию национальной валюты . Заметим, что российский рубль с начала войны уже упал до небывалых рекордов. Также дефолт сопровождается резкой инфляцией, что делает товары отечественных экспортеров более конкурентоспособными.

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Также следует отметить, что страна – это не предприятие, которое после объявления дефолта можно ликвидировать и забыть. Следовательно, даже если страна и объявит о дефолте, будет вынуждена что-то решать со своим долгом и как-то договариваться с кредиторами.

В случае же, если страна упорно не захочет хотя бы пытаться погасить долг и договориться о рефинансировании или других альтернативах, то это будет иметь фатальные последствия. Речь идет об аресте активов государства, полной международной изоляции, судах, ограничениях на инвестиции и т.д. Таким образом страна станет мировым изгнанником, с которой никто не захочет иметь дело.

Как дефолт отразится на рядовом населении

Еще одно последствие дефолта – бедность населения, ведь национальная валюта обесценится, а уровень инфляции вырастет. Жить еще раньше, казалось, обыденной жизнью, станет дорого. Несмотря на рост цен, зарплата населения не возрастет, а наоборот станет еще меньше, поскольку покупательная способность снизится.

Также из-за оттока инвестиций большинство бизнеса разорится, что лишь усилит уровень безработицы. Следовательно, единственным источником наполнения бюджета будут налоги. Поэтому население вполне может ожидать сокращения социальных программ, например субсидии, размер пенсий и льгот.

В марте россияне уже почувствовали следующие изменения:

Цены выросли на 6,6%, а с начала года – на 8,91%, согласно данным Росстата.

выросли на 6,6%, а с начала года – на 8,91%, согласно данным Росстата. Население испытало дефицит на ряд товаров и услуг. 84,5% опрошенных россиян рассказали, что труднее всего в магазинах найти сахар, к слову он и подорожал больше всего в марте.

на ряд товаров и услуг. 84,5% опрошенных россиян рассказали, что труднее всего в магазинах найти сахар, к слову он и подорожал больше всего в марте. Инфляция достигла 15,66% в годовом исчислении.

достигла 15,66% в годовом исчислении. Бизнес сократил зарплату 16% работников с начала войны в Украине.

Примеры других стран, объявлявших дефолт

Когда Греция объявила о дефолте в 2015 году, то взамен на помощь от МВФ и Евробанка, обязывалась ввести режим жесткой экономии, провести структурные реформы, приватизировать государственные активы, а также сократить пенсии и социальные выплаты.

Также в стране пенсионный возраст подняли до 67 лет, налоги для бизнеса повысили с 13 до 24%, часть предприятий обанкротилась. В Аргентине, из-за дефолта, в 2001 году зарплаты и пенсии урезали на 13%.

Дефолт для России – не первый раз

Чаще всего дефолты возникали в странах Южной Америки: Эквадоре, Мексике, Уругвае и Аргентине. Каждая из этих стран объявляла дефолт не менее 8 раз. Эквадор и Гондурас провели в состоянии дефолта более 120 лет, Греция — более 90 лет.

В 1918 году, после революции, большевики во главе с Лениным отказались осуществлять выплаты по долговым обязательствам царской России. К тому времени царский долг был одним из самых больших, а отказ шокировал долговые рынки, подчеркивает издание Reuters.

Облигации потеряли свою стоимость, и некоторые владельцы этих ценных бумаг использовали их как обои для стен. Правительство при Сталине после Второй мировой отказалось предоставлять кредиты США и Швеции.

Случай с отказом в исполнении долговых обязательств в 1918 году оказался не последним. Так в 1998 году уже РФ не нашла средств на исполнение долговых обязательств по государственным краткосрочным облигациям. Тогда дефолт закончился стремительной инфляцией и бешеным падением рубля. К слову, в начале марта инфляция в России превышала 2% в неделю, приближаясь к кризисным показателям 1998 года.

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