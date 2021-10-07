Дефолт в США откладывается: о чем договорились в Сенате республиканцы и демократы
Источник:Bloomberg
Республиканцам и демократам в Сенате удалось договориться о повышении "долгового потолка" для США, поэтому риск дефолта для экономики уменьшился. Показательным стало выступление лидера республиканцев Митча Макконнелла.
Показательное выступление в Сенате
Митч Макконнелл выступил в Сенате с предложением к демократическому большинству. Он предложил демократам договориться о повышении лимита госдолга США на два месяца – до конца ноября, уменьшая непосредственный риск дефолта.
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Стоит отметить, что предложение Макконелла никакая не отменяет возможного дефолта экономики в стране, а лишь дает время, чтобы демократы могли согласовать законопроект, который учтет позиции всех сторон.
Уменьшение госдолга: предложение Макконелла
Макконнелл требует, чтобы увеличение лимита госдолга демократами происходило путем сложного процесса, известного как "урегулирования".
Сам Макконнелл отметил, что его предложение отвергнет обвинения демократов, что действия республиканцев якобы ведут к кризису, и обеспечит нынешнему правительству США "достаточно времени" для принятия отдельного законодательства в отношении лимита государственного долга.Отметьте: появление сообщения о новой возможности для избежания кризиса привело к росту акций на американских биржах.
Почему угроза для экономики все еще
Если сделка сорвется, то у федерального правительства США закончатся деньги уже 18 октября, а соответственно Минфин не сможет осуществлять соцвыплаты и погашать долги.
Напомним, что именно 18 октября Конгресс должен принять окончательное решение относительно лимита государственного долга. В Минфине США подчеркивали, что в случае, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.
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Угроза дефолта в США: коротко
- 4 октября Джо Байден заявил, что в Штатах может произойти дефолт. Это вероятно, если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга.
- Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден заявил, что республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой.
- Сам Байден отметил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.