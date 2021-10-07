Показательное выступление в Сенате

Митч Макконнелл выступил в Сенате с предложением к демократическому большинству. Он предложил демократам договориться о повышении лимита госдолга США на два месяца – до конца ноября, уменьшая непосредственный риск дефолта.

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Стоит отметить, что предложение Макконелла никакая не отменяет возможного дефолта экономики в стране, а лишь дает время, чтобы демократы могли согласовать законопроект, который учтет позиции всех сторон.

Уменьшение госдолга: предложение Макконелла

Макконнелл требует, чтобы увеличение лимита госдолга демократами происходило путем сложного процесса, известного как "урегулирования".

Сам Макконнелл отметил, что его предложение отвергнет обвинения демократов, что действия республиканцев якобы ведут к кризису, и обеспечит нынешнему правительству США "достаточно времени" для принятия отдельного законодательства в отношении лимита государственного долга.

Отметьте: появление сообщения о новой возможности для избежания кризиса привело к росту акций на американских биржах.

Почему угроза для экономики все еще

Если сделка сорвется, то у федерального правительства США закончатся деньги уже 18 октября, а соответственно Минфин не сможет осуществлять соцвыплаты и погашать долги.

Напомним, что именно 18 октября Конгресс должен принять окончательное решение относительно лимита государственного долга. В Минфине США подчеркивали, что в случае, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.

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