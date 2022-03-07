Дефолт России уже близко, – Эрик Найман

Каждый вражеский выстрел на территории Украины приближает Россию к дефолту. Так как Запад накладывает на агрессора все более жесткие экономические санкции.

О том, что дефолт все ближе к России, написал инвестиционный аналитик и управляющий партнер HUG'S Эрик Найман.

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Тотальный крах экономики

Moody's снизило рейтинг России с B3 до Ca. Это предпоследняя степень рейтинга. Хуже только у Ливана и Венесуэлы.

Минфин России и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но не в иностранной валюте, как обязаны это делать, а в рублях. Однако, по словам Наймана, кредиторы на такое не согласятся, и наступит технический дефолт.

"Сложные" времена в России наступили не только для обычных людей и бизнесменов, но и для верных приспешников Путина. Он подписал закон об изъятии коррупционных доходов — со счетов чиновника и его семьи будут забирать деньги, если они получены незаконным путем.

Военная хунта на верхушке России решила разорить не только простой народ и бизнесменов, но и верных лилипутинцев – чиновников. Почему? – денег нет,

– пишет Найман.

Он называет это, возможно, главной ошибкой военной верхушки, которая сейчас сильно влияет на Путина и в то же время является главной угрозой.

Обвал рынков

Россияне ждут открытия Московской биржи после 8 марта, чтобы понять, сколько активов у них осталось. Все будут готовы продавать любой ценой, чтобы спасти хоть какую-то часть своих сбережений.

Финансовые ограничения для россиян:

за границей платить нельзя;

за границу можно взять до 10 тысяч долларов на каждого члена семьи;

перевести деньги на свой счет за границу нельзя, а другому человеку можно перечислить до 5 тысяч долларов в месяц;

оплатить покупки на зарубежных сайтах нельзя (кроме карт Мир, только их принимают всего несколько стран);

Российские аналитики пишут о коллапсе в следующих секторах:

внутренние авиаперевозки из-за проблем с лизингом, регулярным техобслуживанием, проблемами со страховками авиасамолетов;

То есть на внутренних рейсах снова, как в молодом СССР, основным транспортом станет железная дорога. И ехать из Владивостока в Москву 7 дней,

– пишет Найман.

внешние авиаперевозки будут осуществлять только иностранные авиакомпании в небольшом количестве направлений, а любая монополия повышает цены до безумных;

автомобильные внешние грузоперевозки со странами ЕС скоро остановятся из-за плохого отношения к российским транспортным компаниям (режут шины, бьют стекла, отказываются заправлять и т.п.), а европейские компании боятся ехать из-за угрозы ареста транспортных средств;

автомобильные грузовые перевозки практически 100% ведутся на автомобилях европейских производителей, что означает неизбежные проблемы с запчастями. Поэтому и во внутренних грузоперевозках будет коллапс;

Если (скорее когда) западные перестраховщики откажутся страховать российские страховые компании, их ждет мгновенный коллапс. То есть страхового рынка РФ больше нет;

проблемы будут у стоматологов и другой медицины — практически все медицинские компоненты являются импортными.

Список нарастающих проблем в РФ можно продолжать бесконечно. Страна быстро деградирует в 1950-е годы,

– подчеркивает Найман.

Он посоветовал россиянам, у которых еще осталась работа, готовиться провести весенний отпуск не в Египте или Турции, а за посадкой картофеля, чтобы осенью было что есть. Хотя и здесь вопрос, будет ли где купить семена, потому что они – импортные.

Россияне не знают, что такое настоящие проблемы

Найман подчеркнул, что все эти проблемы, которые сейчас переживают россияне, – ничто по сравнению с ужасом, который сейчас творится в Украине. Российские танки, БТР, артиллерия, крылатые ракеты, бомбардировщики, штурмовики и солдаты продолжают уничтожать украинские населенные пункты и людей.

Число убитых и раненых гражданских в Украине растет так стремительно, что уже выглядит осознанным и целеустремленным геноцидом. Это огромнейшая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны. И ваши проблемы с отсутствием работы, медикаментов и продуктов питания – это цветочки. Ягодки же впереди,

– обратился к россиянам Найман.

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