Никто пока не может назвать точную дату дефолта страны-террориста, в частности, по прогнозам Morgan Stanley, он должен состояться 15 апреля. На самом же деле несостоятельной выплатить внешний долг Россия может стать гораздо раньше, считает нардеп Ярослав Железняк.

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Когда в России может наступить дефолт

По словам Железняка, дефолт в России может случиться уже 16 марта. Дело в том, что именно до этого дня страна-агрессор должна оплатить купон по облигациям в иностранной валюте – фактически, заплатить иностранным инвесторам 3 миллиарда долларов, после чего включится таймер в 30 дней.

Что такое дефолт

Состояние в кредитных отношениях, которое наступает, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства перед кредитором, не в состоянии производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия заемных договоров.



Источник: Состояние в кредитных отношениях, которое наступает, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства перед кредитором, не в состоянии производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия заемных договоров.Источник: Wikipedia

Экономические проблемы, которые вскоре ждут Россию

После 16 марта Россия фактически столкнется с целым "букетом" серьезных проблем:

Иностранной валюты нет – точнее, ее мало. Основная часть валюты заблокирована санкциями против Центробанка.

Осложнения из-за санкций самой процедуры транзакций, даже если бы деньги были.

Запрет самих российских властей выплачивать долги в иностранной валюте. Не оплатить в валюте – дефолт, оплатить – нарушить собственное же решение.

Добавим, что ранее "Роснефть" уже нарушала приказ властей, и выплатила 2 миллиарда долларов долговых обязательств наличными.

Ярослав Железняк уверяет, что в окружении Путина сейчас появилось две идеи – не платить долги вообще или оплатить в своих рублях, которые сейчас ничего не стоят. По словам нардепа, в обоих случаях это будет означать дефолт России.

Обратите внимание – Россия может объявить дефолт 16 марта: смотрите видео