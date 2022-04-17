Политик из ЕС добавила, что санкции с каждой неделей все больше проникают в экономику России.
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Урсула фон дер Ляен о дефолте России
По ее словам, экспорт Российской Федерации упал на 70%, 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов покидают российский рынок. Кроме того, прогнозируют, что ВВП России упадет на 11%.
Суверенный дефолт России – это только вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает собственную страну и будущее ее народа,
– подчеркнула Урсула фон дер Ляен.
Что такое суверенный дефолтЭто невыполнение государством своих обязательств по его финансовым заимствованиям своевременно и в полном объеме.
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