Избежать дефолта России было невозможно – инвестбанкир объяснил, какие последствия для россиян

Россия впервые имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Это стало кульминацией жестких западных санкций.

Обычно дефолт для любой экономики – страшная угроза. Но случай России исключение, потому что в их экономике и так уже есть все последствия дефолта. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Важно Санкции и ограничение доходов России от золота: о чем договорились лидеры G7

По его словам, дефакто этот дефолт сейчас проходит где-то на уровне мелочей, но это приятно.

Он отметил, что хоть россияне не говорят, но они очень чувствительно на него реагируют. Это еще раз доказывает нам, насколько это важно. Например, Песков рассказывает, что это на самом деле не дефолт. То есть, для них важно считать, что его нет.

Будет ли иметь какое-либо влияние на россиян? У них есть фантомные боли после дефолта 1998 года, потому что 1918 год это другая история. В 1998 году в России был дефолт по внутреннему преимущественно долгу. Он сопровождался значительным экономическим кризисом,

– рассказал Сергей Фурса.

"Когда Путин приходил к власти, как раз после этого дефолта, он позиционировал себя как стабильность и никаких больше дефолтов. Поэтому, возможно, для них это сейчас так критически важно. Они сделали все от них зависящее, чтобы этого дефолта не было. Но американцы сделали так, чтобы избежать его было невозможно", – добавил Сергей Фурса.

Смотрите комментарий Сергей Фурсы по поводу российского дефолта: