Дефолт России больше не рассматривается как "маловероятный", – МВФ

Россия столкнулась с глубокой рецессией (общим снижением экономической активности) из-за беспрецедентных санкций. Это отметили в Международном валютном фонде.

Впрочем, директор Фонда Кристалина Георгиева отметила, что война в Украине снижает и прогноз глобального роста. По меньшей мере – на полпроцента.

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Дефолт России таки вероятен

Георгиева заявила журналистам, что беспрецедентные санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину, повлекли за собой резкое сокращение российской экономики. Уже сейчас она ощущает глубокую рецессию.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что дефолт России по ее долгу больше не рассматривается как "маловероятный". Хотя детального прогноза на этот счет не дала.

Не удивлюсь, если мы действительно увидим чуть больше давления на Россию, чтобы остановить войну – потому что она оказывает влияние на все экономики,

– сказала она.

Напомним:

МВФ одобрил в среду, 9 марта, 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование для Украины, чтобы смягчить экономические последствия вторжения России.

Также у МВФ сейчас нет никаких программ или политических отношений с Россией, а московский офис Фонда не работает. МВФ публично осудил нападение россиян на украинцев.

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