Впрочем, директор Фонда Кристалина Георгиева отметила, что война в Украине снижает и прогноз глобального роста. По меньшей мере – на полпроцента.

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Дефолт России таки вероятен

Георгиева заявила журналистам, что беспрецедентные санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину, повлекли за собой резкое сокращение российской экономики. Уже сейчас она ощущает глубокую рецессию.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что дефолт России по ее долгу больше не рассматривается как "маловероятный" . Хотя детального прогноза на этот счет не дала.

Не удивлюсь, если мы действительно увидим чуть больше давления на Россию, чтобы остановить войну – потому что она оказывает влияние на все экономики,

– сказала она.

Напомним:

МВФ одобрил в среду, 9 марта, 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование для Украины, чтобы смягчить экономические последствия вторжения России.

Также у МВФ сейчас нет никаких программ или политических отношений с Россией, а московский офис Фонда не работает. МВФ публично осудил нападение россиян на украинцев.

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