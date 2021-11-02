Дефицит общего фонда госбюджета в октябре составляет 13,9 миллиарда гривен, – Минфин

В Министерстве финансов сообщили, что дефицит общего фонда госбюджета в октябре составляет 13,9 миллиарда гривен. В то же время общий фонд госбюджета в январе – октябре 2021 года сведен с дефицитом 54,5 миллиарда гривен.

Согласно данным Госказначейства, за время октября 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 78,8 миллиарда гривен. Эта сумма на 2,3% больше месячной росписи. Между тем налоговые поступления составляют 38,6 миллиарда гривен.

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В частности, таможенные поступления пополнили общий фонд госбюджета в октябре на 37 миллиардов гривен.

Откуда поступили деньги

Из них 11,7 миллиарда гривен составляют поступления от налога на доходы физлиц и военного сбора.

Тем временем 14,4 миллиарда гривен – от налога на добавленную стоимость.

Еще 6,4 миллиарда гривен – от акциза на произведенные в Украине товары.

Кроме того, 2,4 миллиарда гривен – от налога на прибыль предприятий.

Еще 1,9 миллиарда гривен – за счет рентной платы за пользование недрами.

Доходы в течение года

В Минфине рассказали, что в течение 10 месяцев доходы общего фонда за десять месяцев составляют 862,1 миллиарда гривен. А расходы – 921,5 миллиарда гривен.

Финансирование социальных расходов, расходов на оборону и обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам проводились в полном объеме согласно росписи на основании платежных поручений,

– рассказали в Минфине.

На что Украина потратит деньги от МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина уже в ноябре 2021 года может получить новый транш от Международного валютного фонда.

По словам политика, "единственный способ использования (денег МВФ – 24 канал) – это финансирование дефицита бюджета".

Именно это, по мнению политика, позволит частично выполнить план по заимствованиям, а также позволяет получить макрофинансовую помощь Евросоюза.