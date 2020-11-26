Кабинету Министров Украины пришлось сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5%. Причиной стали сложные переговоры с МВФ.

Необходимо было искать компромисс по расходам и дефициту. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал.

Заметим Кабмин утвердил проект госбюджета - 2021 ко 2 чтению: основные цифры

Мы согласовали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших заимствований,

– подчеркнул Марченко.

Кроме того, министр финансов ранее заявил, что проект Госбюджета на 2021 год уже согласовали с МВФ. В общем, он совпадает с оценками специалистов Фонда.

Обратите внимание! 26 ноября Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 к 2 чтению. В 2021 году прогнозируют рост экономики. Это позволит увеличить расходы на медицину, образование, оборону и тому подобное.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канал