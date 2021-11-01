В Мониторинговой миссии ООН напомнили, что у каждого есть право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию для обеспечения социальной защиты в старости.

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Ситуация с пенсиями в Украине

В миссии сообщили, что текущий дефицит Пенсионного фонда Украины уже близится к 170 миллиардам гривен.

Кроме того, в государственную пенсионную систему взносы платят только для 36% населения в возрасте 15 – 64 лет.

Украина же занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. В то же время, примерно 75% онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения.

Основные сферы пенсионной реформы

В Мониторинговой миссии ООН также рассказали о ключевых сферах пенсионной реформы, которые, по их мнению, должны быть приоритетными для власти:

расширение охвата пенсионной системы,

отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации как внутренне перемещенных лиц,

инклюзивный национальный диалог касательно будущего пенсионной системы.

Обратите внимание! Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине с 2023 года планируется ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями.

Текст сообщения Мониторинговой миссии ООН по правам человека:

Каждый имеет право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию по обеспечению социальной защиты в старости.

Однако,

дефицит Пенсионного фонда Украины уже близится к 170 миллиардам гривен;

в настоящее время в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет;

Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения.

Пенсионная реформа должна найти решение, которое позволит полностью реализовать право на социальное обеспечение в Украине. Как же государству следует поддерживать достаточный уровень жизни для пенсионеров?

Расширение охвата пенсионной системы, отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации как внутренне перемещенных лиц и инклюзивный национальный диалог касательно будущего пенсионной системы – это ключевые сферы пенсионной реформы, которые, по нашему мнению, должны быть приоритетными для власти.