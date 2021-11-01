В Мониторинговой миссии ООН напомнили, что у каждого есть право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию для обеспечения социальной защиты в старости.
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Ситуация с пенсиями в Украине
В миссии сообщили, что текущий дефицит Пенсионного фонда Украины уже близится к 170 миллиардам гривен.
Кроме того, в государственную пенсионную систему взносы платят только для 36% населения в возрасте 15 – 64 лет.
Украина же занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. В то же время, примерно 75% онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения.
Основные сферы пенсионной реформы
В Мониторинговой миссии ООН также рассказали о ключевых сферах пенсионной реформы, которые, по их мнению, должны быть приоритетными для власти:
- расширение охвата пенсионной системы,
- отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации как внутренне перемещенных лиц,
- инклюзивный национальный диалог касательно будущего пенсионной системы.
Текст сообщения Мониторинговой миссии ООН по правам человека:
Каждый имеет право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию по обеспечению социальной защиты в старости.
Однако,
дефицит Пенсионного фонда Украины уже близится к 170 миллиардам гривен;
в настоящее время в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет;
Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения.
Пенсионная реформа должна найти решение, которое позволит полностью реализовать право на социальное обеспечение в Украине. Как же государству следует поддерживать достаточный уровень жизни для пенсионеров?
Расширение охвата пенсионной системы, отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации как внутренне перемещенных лиц и инклюзивный национальный диалог касательно будущего пенсионной системы – это ключевые сферы пенсионной реформы, которые, по нашему мнению, должны быть приоритетными для власти.