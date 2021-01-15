Дефицит Пенсионного фонда составил более 13 миллиардов гривен: подробности
В Пенсионном фонде Украины на протяжении 2020 года доходы составили 466,1 миллиарда гривен, а расходы – 479,3 миллиарда гривен. В то же время сокращение от единого социального взноса привело к дефициту бюджета.
В целом дефицит средств в Пенсионном фонде составляет 13,2 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
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По их данным, деньги государственного бюджета в общих доходах Пенсионного фонда составляют 184,5 миллиарда гривен. В то же время собственные средства ПФУ составили 281,6 миллиарда гривен.
В пресс-службе также сообщили, что план поступлений от части единого социального взноса на 2020 год составлял 274,2 миллиарда гривен. Однако на самом деле Пенсионный фонд получил лишь 254,5 миллиарда гривен.
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Уменьшение расходов на пенсии: что известно
- Верховная Рада 15 декабря 2020 года приняла Государственный бюджет-2021. В нем расходы на Пенсионный фонд уменьшили на 8 миллиардов гривен.
- Поэтому в обществе возникли вопросы, не приведет ли уменьшение расходов к сокращению социальных выплат.
- Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что никакие социальные выплаты в 2021 году не снизят. По его словам, уменьшение финансирования Пенсионного фонда из бюджета компенсируют благодаря росту его собственных доходов.
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