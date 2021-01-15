В Пенсионном фонде Украины на протяжении 2020 года доходы составили 466,1 миллиарда гривен, а расходы – 479,3 миллиарда гривен. В то же время сокращение от единого социального взноса привело к дефициту бюджета.

В целом дефицит средств в Пенсионном фонде составляет 13,2 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Читайте также Пенсии в январе-феврале будут доставлять по тарифам 2020 года, – "Укрпочта"

По их данным, деньги государственного бюджета в общих доходах Пенсионного фонда составляют 184,5 миллиарда гривен. В то же время собственные средства ПФУ составили 281,6 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Правительство уже с 1 марта 2021 года планирует начать индексацию пенсий для украинцев. Однако пока неизвестно, на сколько процентов ее повысят. Подробнее об этом – читайте здесь.

В пресс-службе также сообщили, что план поступлений от части единого социального взноса на 2020 год составлял 274,2 миллиарда гривен. Однако на самом деле Пенсионный фонд получил лишь 254,5 миллиарда гривен.

К теме Сколько людей на оккупированном Донбассе получают пенсии

Уменьшение расходов на пенсии: что известно