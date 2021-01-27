В Украине постоянно растет дефицит Пенсионного фонда. Руководитель Института демографии Украины имени М. В. Птухи Элла Либанова объяснила, что это обусловлено рядом причин.

Источник: LIGA.net

Прежде всего это происходит из-за того, что в Украине, как и во всем мире, стареет население, то есть растет так называемая нагрузка на людей, которые работают.

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Она отметила, что при таких условиях власть прибегает:

или к уменьшению совокупных пенсионных прав – например, из-за повышения пенсионного возраста или обязательной продолжительности страхового стажа;

или к увеличению легальной занятости, с которой уплачиваются страховые взносы – через создание рабочих мест и детенизацию трудовых отношений.

Накопительные пенсии, безусловно, надо вводить, – Либанова

По словам демографа, накопительные пенсии в Украине надо вводить. Но назвала несколько оговорок:

недоверие, как к государству, так и к доступным финансовым инструментам;

низкие текущие доходы – людям не с чего откладывать, поскольку почти все тратится на потребление.

Элла Либанова добавила, что нужно повышать заработные платы. Ведь именно рост минимальной зарплаты является действенным инструментом.

Дефицит не исчезнет никогда. Это невозможно, пока у нас существует такая дифференциация по выплатам пенсионерам,

– отметила она.

И объяснила, что речь идет о спецпенсиях.

Кроме этого, руководитель Института демографии Украины рассказала, что надо двигаться к пенсии, как к базовому доходу.

"Пенсии из солидарной системы должны быть приближены к прожиточному минимуму, честно исчисленному, скорректированному на коэффициент страхового стажа – чтобы поощрять людей работать легально. Все остальное – зарабатывай или накапливай себе сам", – заметила демограф.

Однако отметила, что накопительные пенсии было бы хорошо вводить при условии улучшения инвестиционного климата в Украине.

Что известно о накопительных пенсиях