Дефицит нефтепродуктов исчезнет через неделю при незначительном подорожании, – Минэкономики

В Украине образовался временный ощутимый дефицит на АЗС. Это произошло вследствие того, что в течение последних недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре нашего государства.

В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем горючего, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами топлива.

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Цель страны-агрессора – остановить экономику Украины через искусственное создание дефицита топлива. Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами,

– сообщила Юлия Свириденко.

Дефицит ликвидируют за 7 дней

Глава Министерства экономики заверила, что в течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы.

Сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов – это связано прежде всего с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта,

– пояснила вице-премьер.

Напомним, ранее приняли решение об уменьшении влияния на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. В частности отменили акциз и уменьшили НДС с 20% до 7%.

Ситуация с горючим в Украине

Сейчас Украина поставляет топливо в основном из:

Польши;

Румынии;

Словакии;

других соседних стран.

Среди импортеров появилась и Западная Европа, которая до сих пор никогда не поставляла нам нефть и нефтепродукты.

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