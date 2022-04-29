В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем горючего, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами топлива.
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Цель страны-агрессора – остановить экономику Украины через искусственное создание дефицита топлива. Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами,
– сообщила Юлия Свириденко.
Дефицит ликвидируют за 7 дней
Глава Министерства экономики заверила, что в течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы.
Сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов – это связано прежде всего с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта,
– пояснила вице-премьер.
Напомним, ранее приняли решение об уменьшении влияния на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. В частности отменили акциз и уменьшили НДС с 20% до 7%.
Ситуация с горючим в Украине
Сейчас Украина поставляет топливо в основном из:
- Польши;
- Румынии;
- Словакии;
- других соседних стран.
Среди импортеров появилась и Западная Европа, которая до сих пор никогда не поставляла нам нефть и нефтепродукты.
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