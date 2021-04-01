Министерство финансов Украины отметило, что фактический дефицит государственного бюджета Украины в прошлом 2020 году составил 5,2% ВВП при запланированном показателе 7,5% ВВП. В отчете министерство рассказало, сколько иностранных инвестиций было привлечено, чтобы достичь таких показателей.

Показатель дефицита

Фактический дефицит государственного бюджета 2020 года – 217,6 миллиарда гривен или 5,2% ВВП.

Планируемый показатель составлял 7,5% ВВП, что на 81 миллиард гривен меньше, чем было запланировано.

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В министерстве отметили, что благодаря взвешенной и последовательной политике правительства, удалось добиться выполнения бюджетных показателей в пределах запланированных законом объемов.

Инфографика Министерства финансов Украины

Государственные заимствования

Государственные внешние заимствования – 250,4 миллиарда гривен, которые составляют 39,2%.

Государственные внутренние заимствования – 389,2 миллиарда гривен, которые составляют 60,8%.

Иностранные инвестиции

В Минфине отметили, что учреждению удалось выполнить свою ключевую задачу – привлечь для Украины средства на как можно более выгодных условиях.

Минфину удалось с успехом справиться с ключевой задачей работы на международном направлении,

– отметили в министерстве.

От международных финансовых организаций и стран-партнеров были привлечены:

в 2020 году – 98,9 миллиарда гривен,

в 2019 году – 1,1 миллиарда гривен.

Роль государственных облигаций

Минфин отметил, что именно благодаря эффективной работе министерства с инвесторами на внутреннем рынке в течение 2020 удалось привлечь на финансирование бюджета 382,3 миллиарда гривен из-за размещения ОВГЗ. Средневзвешенная процентная ставка по размещенным ОВГЗ составляла 7,8% годовых и снизилась на 5,2 процентных пунктиры против 2019 года.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 гривен, также может быть определена в иностранной валюте, отмечает Минфин .

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