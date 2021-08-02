Дефицит госбюджета с начала года превысил 50 миллиардов гривен
2 августа 2021 , 19:11Читати новину українською
Источник:Минфин
За период с января по июль 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета достиг 50,2 миллиарда гривен. Роспись на этот период составил 132,4 миллиарда гривен.
Информацию о выполнении госбюджета в министерстве сообщили со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.
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Поступления и расходы госбюджета в июле 2021 года
В июле 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 75,6 миллиарда гривен. Месячная роспись перевыполнена на 2,2% (дополнительные 1,6 миллиарда гривен).
В частности, поступления от налоговой составляют 39,5 миллиарда гривен (на 4,2% больше от росписи), а от таможни – 33,1 миллиарда гривен (на 0,5% больше).
Выполнение госбюджета в январе – июле
- За 7 месяцев в общий фонд поступило 581,5 миллиарда гривен (на 4,6%, или 25,3 миллиарда гривен больше от росписи). Поступления от Налоговой составляли 330,5 миллиарда гривен (роспись перевыполнен на 6%), а от Таможни – 207,7 миллиарда гривен (на 4,1%).
- Расходы по общему фонду государственного бюджета за первые 7 месяцев составили 634,5 миллиарда гривен – 92,3% от росписи, а фактические государственные заимствования – 296,7 миллиарда гривен (74,7% от плана).
- На погашение госдолга с начала 2021 года потратили 265,2 миллиарда гривен, а на обслуживание – 78 миллиардов гривен.