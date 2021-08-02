Информацию о выполнении госбюджета в министерстве сообщили со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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Поступления и расходы госбюджета в июле 2021 года

В июле 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 75,6 миллиарда гривен. Месячная роспись перевыполнена на 2,2% (дополнительные 1,6 миллиарда гривен).

В частности, поступления от налоговой составляют 39,5 миллиарда гривен (на 4,2% больше от росписи), а от таможни – 33,1 миллиарда гривен (на 0,5% больше).

Выполнение госбюджета в январе – июле