Дефицит горючего в Украине: правительство одобрило решение о первоочередных потребностях

Правительство на фоне дефицита горючего в Украине приняло решение по осуществлению публичных закупок нефти. Закупленную нефть направят на первоочередные нужды государства.

В Украине увеличат резервы нефти

Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет Министров принял проект постановления по осуществлению публичных закупок нефти в условиях военного положения.

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По словам Шмыгаля, проектом предусматривается, что "Укрзалізниця" будет выступать в роли заказчика и осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и на увеличение государственного резерва,

– сообщил глава украинского правительства.

Почему в Украине возник дефицит топлива

Вооруженные силы России нанесли многие удары по инфраструктурным объектам в Украине. В частности, россияне уничтожили нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

До полномасштабной войны Украина покупала нефть в России и Белоруссии, однако теперь вынуждена перестроиться на другие рынки. Долгое время правительство регулировало цену на горючее, однако впоследствии отказалось от этого.

Хотя объемы поставок горючего растут, этого все еще мало. Для того чтобы рынок функционировал без дефицита , нужно на 80% больше завозить горючее, чем это делают сегодня.

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