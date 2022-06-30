Когда полностью исчезнут очереди на АЗС и упадут цены

Ситуация на рынке топлива существенно улучшается. Но все еще можно увидеть очереди и отсутствие бензина или дизеля на АЗС. Когда эти проблемы решат окончательно, читайте дальше.

Объем импорта в июне вырос в 10 раз по сравнению с объемами, которые Украина импортировала в марте этого года – до 600 тысяч тонн. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Когда исчезнет дефицит

Украина постепенно насыщает рынок топлива. Сначала это ощущают западные области, а потом уже восточные. По словам Свириденко, на Западе уже почти отсутствуют очереди на АЗС, а рынок полностью насыщен. Пока работают над тем, чтобы достичь такого уровня запасов и на Востоке Украины.

Что будет с ценами

Чтобы решить проблему дефицита, нужно и дальше увеличивать объемы импорта. Как объясняет министр, это будет влиять на цены. Дело в том, что правительство сейчас не регулирует цены на топливо. Соответственно цена формируется исключительно на спрос и предложение. Как только предложение будет удовлетворять спрос, цены могут урегулироваться.

Это уже произошло с подешевевшим на 2 гривны газом. Если Украина такими же темпами продолжит насыщать рынок дизелем и бензином, как это делает последние 3 месяца, то и эти виды топлива цена упадет, убеждена Свириденко.

Юлия Свириденко Первая вице-премьер - Министр экономики Украины Я хочу напомнить, что мы, к сожалению, находимся в состоянии войны. У нас Кременчугский НПЗ не работает. Конечно, мы полностью сейчас зависимы от импортируемого ресурса. Как только мы сможем в полной мере насытить рынок, понимая нашу приоритетность, у нас тогда уже исчезнут эти очереди, заработают все АЗС.

Свириденко объяснила, по какой приоритетности обеспечивают топливом в Украине:

В первую очередь топливо идет на нужды ВСУ и всего блока обороны.

Далее выделяют топливо, чтобы обеспечить работу коммунальных служб.

После этого в списке приоритетности стоят аграрии: в прошлые месяцы им потребовалось топливо для посевной, теперь – для сбора урожая.

Соответственно, последними в списке приоритетности являются обычные покупатели, которые заправляются на АЗС.

Министр подчеркнула, что нужно понимать важность этой приоритетности и того, что правительство делает все возможное административными методами, чтобы преодолеть дефицит в условиях войны.

Свириденко также объяснила, почему на некоторых АЗС по-прежнему пустое табло с ценами. Все потому, что для операторов АЗС важны запасы топлива. До войны они запасались топливом на 14 дней. В критические моменты во время войны на украинских АЗС был запас всего на 2-3 дня, сейчас он в среднем составляет 6-7 дней. Когда заправки дойдут до довоенных уровней запасов, исчезнет и дефицит, и очереди.

Напомним, что 30 июня резко подешевел автомобильный газ. Средняя цена в сутки подешевела на 71 копейку до 41,05 гривны за литр. А такие сети АЗС, как ОККО или WOG, опустили цены сразу на 2 гривны за литр.

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