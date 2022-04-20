Дефицит горючего: когда на АЗС будет достаточно бензина и дизеля

Из-за полномасштабного вторжения России Украине пришлось полностью перестроиться на новые рынки поставки нефти и нефтепродуктов. В результате на АЗС дефицит, а цены на своих рекордных отметках.

Об этом в видео для Минфина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, передает 24 канал.

Обратите внимание С криптовалютой на "ты": как украинцу начать инвестировать

Почему в Украине дефицит топлива

До войны 100% импортных поступлений горючего были из России, Белоруссии и морским путем. Пришлось моментально переключиться на европейский рынок. А поскольку в Европе не были готовы быстро насытить горючим такой большой рынок, это был очень сложный процесс.

Сейчас украинские трейдеры фактически перестраивают не только украинский рынок, но и тоже европейский. Потому что Европа не была готова к такому,

– говорит Куюн.

Сегодня Украина поставляет горючее в основном из Польши, Румынии, Словакии и других приграничных стран. Однако среди наших импортеров появилась и Западная Европа, никогда не поставлявшая сюда нефть и нефтепродукты.

Украинские трейдеры нашли новые рынки поставки, но появилась новая проблема – логистика. Сейчас идет работа, чтобы найти дополнительный подвижной состав, чтобы привезти это горючее в Украину. Оно поступает, но пока не такими темпами, как хотелось бы, признает Куюн.

Существенно усугубило ситуацию то, что российские оккупанты совершили атаку на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был очень мощным источником снабжения. Всего с начала войны враги обстреляли более 20 нефтебаз в Украине. Так что трейдеры еще больше были вынуждены переключиться на импорт.

Если раньше условно в центральные и восточные области везли горючее 300 километров, то теперь нужно пройти 800 километров к западной границе, а там еще 700 километров в Литву, например. Следовательно, расходы на логистику сегодня занимают 20 – 25% от таможенной стоимости топлива.

Дефицит дизтоплива

На всех украинских АЗС есть дефицит всех марок горючего. Но самые большие проблемы с дизельным горючим. До войны на него приходилось 60% потребления моторных топлив. А теперь еще и с началом посевного спрос существенно срез.

Но, по мнению Сергея Куюна, госрегулирование цен мешает рынку насытить рынок дизельным топливом. Сейчас себестоимость импортного дизтоплива составляет 41 – 42 гривны за литр, а розничные сети имеют право продавать премиальное дизельное топливо не дороже 39,50 гривны за литр. Соответственно, АЗС не могут работать себе в убыток и покупают недостаточно топлива. Рыночная цена составляет 43 – 44 гривны.

Я думаю, что правительству нужно пересмотреть и согласиться хотя бы на временную отмену госрегулирования, возможно, только дизтоплива для того, чтобы дать рынку наполниться. Пусть это горючее будет дорогим, но по крайней мере пусть вообще будет. После того, как рынок доставит это топливо, можно будет проанализировать цены. Если будет удовлетворительная ситуация, то продолжить в таком режиме, а если нет – снова вернуться к госрегулированию. Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95"

Сергей Куюн убежден, что этими шагами удастся решить проблему дефицита через месяц или полтора.

Отметим, что не только украинцы ощущают резкое повышение цен. Стоимость горючего выросла в Европе, США и других странах из-за стремительного повышения цен на нефть. Она поднялась до рекордных показателей еще до войны России против Украины. Но теперь цены еще выше.

Напомним, что правительство в начале войны отменило акциз на горючее и снизило НДС с 20% до 7%. Это позволило опустить цены на горючее на 12 – 13 гривен за литр.

Обратите внимание – Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем": смотрите видео