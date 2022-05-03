Дефицит горючего: какие ограничения ввели самые большие АЗС

Из-за дефицита горючего в Украине крупные сети АЗС ввели ограничения по продаже горючего. Также следует иметь мобильные приложения, чтобы заправить больше бензина.

Об этом говорится в сообщениях сетей ОККО и WOG . Первой такие ограничения ввела WOG – с 29 апреля.

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Ограничение на АЗС

Частные клиенты WOG могут покупать всего 10 литров в сутки . При этом обязательно нужно иметь карту лояльности PRIDE. Схитрить не получится, поскольку система PRIDE будет контролировать лимит автоматически.

В то же время, сеть отменила ограничение отпуска топлива в канистры.

Это вынужденный шаг, и позволит обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автомобилей наших защитников, медиков и других служб критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении компании.

Сеть АЗК "ОККО" ввела схожие ограничения с 1 мая. Там действуют ограничения на премиальное топливо PULLS 95 и PULLS Diesel:

Клиенты без карты Fishka могут заправить всего 5 литров .

. Клиенты с картой Fishka могут получить 10 – 30 литров в один бак. Это ограничение зависит от того, сколько времени вы с ОККО. Проверить свой лимит можно в мобильном приложении.

В компании отмечают, что можно заправлять автомобиль только одной картой Fishka.

По мере увеличения запасов горючего на АЗК, лимиты будут пересматриваться и смягчаться,

– заверили в компании.

На некоторых АЗК могут всем отказывать в продаже Pulls 95 и Pulls Diesel. Но только в том случае, если остатки этого горючего упадут до критического уровня. Тогда продажа прекращается, поскольку это чревато поломкой системы из-за попадания воздуха.

Обычный бензин А-95 и ДП продолжают заправлять только по топливным картам и талонам. Газ продается без ограничений.

Что известно о дефиците топлива

До полномасштабной войны Украина поставляла горючее из России, Белоруссии и морскими путями. Затем пришлось полностью переориентироваться на новые рынки снабжения – Европу. Это привело к проблеме с логистикой , ведь недостаточно цистерн и бензовозов.

Усугубило ситуацию то, что российские оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и еще более 20 нефтебаз.

Еще одной проблемой стало госрегулирование, не позволявшее АЗС поднять цены на горючее, хотя и себестоимость его резко возросла. Поэтому в Украину просто перестали завозить горючее.

В Минэкономики еще 29 апреля заверили , что уже через неделю проблему с дефицитом разрешат, хотя цены немного и возрастут. В то же время эксперты считают, что на решение проблемы уйдет больше времени .

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