Сегодня в Украину поставляют 15 тысяч тонн горючего в сутки. Об этом сообщил директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский. Но этого недостаточно.

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Сколько горючего нужно Украине

Чтобы достичь нормального уровня обеспечения для потребителей, нужно увеличить поставки по меньшей мере до 22 тысяч тонн горючего в сутки.

нужно увеличить поставки по меньшей мере до 22 тысяч тонн горючего в сутки. Если же учитывать потребности армии и аграриев, которым нужно также формировать запасы, необходимо увеличить поставки до 25 – 27 тысяч тонн в сутки.

То есть для того чтобы рынок функционировал без дефицита, нужно на 80% больше завозить горючее, чем это делают сегодня.

При этом Украина и так быстро нарастила поставки топлива из Европы. В феврале этот показатель составил всего 1,5 – 2 тысячи тонн в сутки. В мае он вырос до 15 тонн. И ожидается, что поставки будут расти и дальше.

Обратите внимание! Минэкономики ожидает, что в мае потребление дизеля составит 300 тысяч тонн, а бензина – 120 тысяч тонн. Этот объем уже законтрактован украинскими АЗС, вопрос только в доставке.

Когда украинцы забудут об очередях на АЗС

Пивоварский прогнозирует, что Украина выйдет на достаточный уровень обеспечения дизельного топлива уже в течение месяца. Если не будет неожиданных преград, конечно. Несколько сложнее ситуация с бензином. На насыщение рынка этим горючим понадобится больше времени из-за дефицита А-95 в Европе.

Андрей Пивоварский Директор WOG Holding BV Что касается 95-го, то здесь ситуация сложнее. Здесь уже вопрос не только завезти, но еще нужно найти, купить. В Европе – дефицит 95-го. Из того, что сейчас вижу, нужно будет больше месяца. Но каждый день положительная динамика, ввозим больше. Я осторожно говорю, что кризис мы прошли и растем.

Что известно о ценах на горючее

Правительство отменило госрегулирование цен. По его прогнозу, цены на бензин не должны превышать 52 гривны за литр, а стоимость дизтоплива – 58 гривен за литр.

Пивоварский отметил, что цена будет рыночной, и она не будет так зависеть от курса доллара, как от стоимости горючего в Европе.

В Украине уже начались проверки на АЗС, поскольку некоторые из них ставили очень высокие цены на топливо (например, 70 гривен за литр дизеля) и отказывали в некоторых способах оплаты.

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