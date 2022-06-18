Дефицит бюджета растет, – Рожкова объяснила, откуда Украина берет деньги, и на что их тратит

Расходы в Украине во время полномасштабной войны значительно больше, чем были до 24 февраля. Соответственно это заметно влияет на бюджет.

Соответственно, если доходов меньше расходов, возникает дефицит бюджета. Его можно профинансировать через заимствование. Об этом первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в рамках проекта "Интервью24".

Читать полностью О потере 100 миллиардов долларов, проблемах с наличными и бюджете: интервью с Екатериной Рожковой

Большой объем расходов из бюджета идет:

на оборону;

для поддержания общественного порядка;

на социальные выплаты, поддержку людей, вынужденных переехать в другие регионы;

людям, полностью или частично потерявшим работу.

Конечно, это все приводит к тому, что дефицит бюджета растет,

– отметила Рожкова.

Сколько Украине нужно денег в месяц

В целом для пенсий, зарплат, субсидий и т.д. Украине в месяц нужно примерно 5 миллиардов долларов . Такую цифру озвучил Министр финансов Сергей Марченко.

"Это по сути и есть объем расходов, непокрытых доходами бюджета, и эту потребность нужно как-то закрывать", – добавила замглавы НБУ.

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Откуда поступают эти деньги

Военные облигации, размещаемые правительством

Основными их покупателями являются коммерческие банки. Однако в последний месяц активизировались население и бизнес.

Помощь от партнеров

По состоянию на 17 июня 89 тысяч юридических и физических лиц уже приобрели эти облигации. Деньги от их размещения идут на покрытие дефицита бюджета.

Основной источник – это помощь западных партнеров, международных финансовых организаций, правительств стран.

Екатерина Рожкова Первая заместитель главы НБУ С начала войны мы получили от них почти 7,4 миллиарда долларов (данные обновлены после записи разговора из-за поступления дополнительной помощи – 24 канала). Опять же все эти средства идут в бюджет. Более того, могу сказать, что страны G7 объявили о пакете поддержки Украине в объеме почти 20 миллиардов долларов, а также Евросоюз выделит 9 миллиардов евро.

Налоги и пошлины

В первую очередь это налоги на импорт. Правительство уже приняло решение восстановить все отмененные налоги и пошлины. Поступления от них будут служить источником наполнения бюджета.

"В условиях войны это основные источники, которые могут нам помочь профинансировать наши расходы, не считая эмиссионного финансирования, которое мы стремимся минимизировать", - подытожила Рожкова.