Соответственно, если доходов меньше расходов, возникает дефицит бюджета. Его можно профинансировать через заимствование. Об этом первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в рамках проекта "Интервью24".
Читать полностью О потере 100 миллиардов долларов, проблемах с наличными и бюджете: интервью с Екатериной Рожковой
Большой объем расходов из бюджета идет:
- на оборону;
- для поддержания общественного порядка;
- на социальные выплаты, поддержку людей, вынужденных переехать в другие регионы;
- людям, полностью или частично потерявшим работу.
Конечно, это все приводит к тому, что дефицит бюджета растет,
– отметила Рожкова.
Сколько Украине нужно денег в месяц
В целом для пенсий, зарплат, субсидий и т.д. Украине в месяц нужно примерно 5 миллиардов долларов . Такую цифру озвучил Министр финансов Сергей Марченко.
"Это по сути и есть объем расходов, непокрытых доходами бюджета, и эту потребность нужно как-то закрывать", – добавила замглавы НБУ.
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Откуда поступают эти деньги
- Военные облигации, размещаемые правительством
Основными их покупателями являются коммерческие банки. Однако в последний месяц активизировались население и бизнес.
- Помощь от партнеров
Основной источник – это помощь западных партнеров, международных финансовых организаций, правительств стран.
С начала войны мы получили от них почти 7,4 миллиарда долларов (данные обновлены после записи разговора из-за поступления дополнительной помощи – 24 канала). Опять же все эти средства идут в бюджет. Более того, могу сказать, что страны G7 объявили о пакете поддержки Украине в объеме почти 20 миллиардов долларов, а также Евросоюз выделит 9 миллиардов евро.
- Налоги и пошлины
В первую очередь это налоги на импорт. Правительство уже приняло решение восстановить все отмененные налоги и пошлины. Поступления от них будут служить источником наполнения бюджета.
"В условиях войны это основные источники, которые могут нам помочь профинансировать наши расходы, не считая эмиссионного финансирования, которое мы стремимся минимизировать", - подытожила Рожкова.