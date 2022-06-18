Соответственно, если доходов меньше расходов, возникает дефицит бюджета. Его можно профинансировать через заимствование. Об этом первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в рамках проекта "Интервью24".

Читать полностью О потере 100 миллиардов долларов, проблемах с наличными и бюджете: интервью с Екатериной Рожковой

Большой объем расходов из бюджета идет:

на оборону;

для поддержания общественного порядка;

на социальные выплаты, поддержку людей, вынужденных переехать в другие регионы;

людям, полностью или частично потерявшим работу.

Конечно, это все приводит к тому, что дефицит бюджета растет,

– отметила Рожкова.

Сколько Украине нужно денег в месяц

В целом для пенсий, зарплат, субсидий и т.д. Украине в месяц нужно примерно 5 миллиардов долларов . Такую цифру озвучил Министр финансов Сергей Марченко.

"Это по сути и есть объем расходов, непокрытых доходами бюджета, и эту потребность нужно как-то закрывать", – добавила замглавы НБУ.

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Откуда поступают эти деньги

Военные облигации, размещаемые правительством

Основными их покупателями являются коммерческие банки. Однако в последний месяц активизировались население и бизнес.

Справка. По состоянию на 17 июня 89 тысяч юридических и физических лиц уже приобрели эти облигации. Деньги от их размещения идут на покрытие дефицита бюджета.

Помощь от партнеров

Основной источник – это помощь западных партнеров, международных финансовых организаций, правительств стран.

Екатерина Рожкова Первая заместитель главы НБУ С начала войны мы получили от них почти 7,4 миллиарда долларов (данные обновлены после записи разговора из-за поступления дополнительной помощи – 24 канала). Опять же все эти средства идут в бюджет. Более того, могу сказать, что страны G7 объявили о пакете поддержки Украине в объеме почти 20 миллиардов долларов, а также Евросоюз выделит 9 миллиардов евро.

Налоги и пошлины

В первую очередь это налоги на импорт. Правительство уже приняло решение восстановить все отмененные налоги и пошлины. Поступления от них будут служить источником наполнения бюджета.

"В условиях войны это основные источники, которые могут нам помочь профинансировать наши расходы, не считая эмиссионного финансирования, которое мы стремимся минимизировать", - подытожила Рожкова.