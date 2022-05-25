ГБР передало в управление АРМА 26 региональных операторов газораспределительных систем

Государственное бюро расследований передало в управление АРМА сразу 26 региональных операторов газораспределительных систем. Соответствующее решение по ходатайству ГБР принял следственный судья Печерского суда Киева.

В ГБР объяснили, что теперь государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это важный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии.

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Особое внимание сейчас уделяется предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций или сбоев в поставке природного газа.

Так, по ходатайству ГБР следственный судья Печерского суда передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованные частные корпоративные права сразу на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Теперь государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности,

– отметили в Государственном бюро расследований.

В июне 2021 года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 миллиарда гривен. Досудебное расследование продолжается.

Украину ожидает серьезный экономический кризис

Последние 3 месяца для Украины были очень тяжелыми, в том числе и в экономическом плане. Вместе с тем нужно готовиться к тому, что в ближайшие месяцы Украину ожидает серьезный экономический кризис. Об этом сказал член наблюдательного совета Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Он добавил, что украинцы уже начинают его чувствовать. А в ближайшие месяцы влияние кризиса будет заметно еще острее, чем сейчас.

Что делать украинцам

Андрусив порекомендовал каждому украинцу составлять личный план, как ему жить в условиях серьезного кризиса и заметном дефиците определенных товаров. Понятно, что нехватка бензина повлечет за собой многое другое – некоторые товары не будут доезжать в магазины, что-то очень резко вырастет в цене.

Поэтому к этому всему, к сожалению, нужно готовиться. Вместе с тем власти делают все возможное, чтобы минимизировать влияние на население. Финансовая помощь от партнеров поступает, но нужно готовиться к худшему.

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