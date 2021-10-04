О возобновлении транзита газа свидетельствуют данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ.
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Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили
Поток газа через пограничный пункт "Берегово", по информации по состоянию на 23:30 3 октября, составил более 200 тысяч кубометров в час.
В течение дня прокачки ресурса этим маршрутом не было.
Напомним, с 1 октября "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Произошло это после подписания соглашения между российской компанией и Будапештом.
Соглашение России и Венгрии: кратко
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- Министерство иностранных дел Украины назвало соглашение политическим и экономически необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремлю.
- В ответ Будапешт раскритиковал обвинения Украины. Глава зарубежного ведомства Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев во вмешательстве в их внутренние дела.