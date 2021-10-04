О возобновлении транзита газа свидетельствуют данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ.

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Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

Поток газа через пограничный пункт "Берегово", по информации по состоянию на 23:30 3 октября, составил более 200 тысяч кубометров в час.

В течение дня прокачки ресурса этим маршрутом не было.

Напомним, с 1 октября "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Произошло это после подписания соглашения между российской компанией и Будапештом.

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