Даже неполный запуск "Северного потока-2" втрое сократит транзит через Украину, – министр

В случае запуска российского газопровода "Северный поток-2" наполовину, транзит газа через Украину сократится втрое. Он будет составлять ориентировочно 18 миллиардов кубических метров.

Причем в прошлом году Оператор ГТС транспортировал через Украину 55,8 миллиарда кубометров газа. О нынешней ситуации рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

К теме Ответили Кулебе: в ЕС готовы консультировать Украину по вопросу "Северного потока-2"

Если "Северный поток-2" запустят наполовину, транзит газа сократится втрое

Галущенко заверил, что Россия "будет использовать газ не как товар, а как политический инструмент". Он также заверил, что пока монополия "Газпрома" очевидна. Это создает проблему с точки зрения возможной потери транзита.

Министр заверил, что это проблема не только для Украины, но и для Европы. Также он вспомнил и о ситуации с ростом цен на газ.

При транзите 15 миллиардов кубометров, Украина не сможет содержать ГТС, – Галущенко

Министр заверил: "Если остается 15 миллиардов кубометров, то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС".

Если будет использоваться наполовину ("Северный поток-2" – 24 канал), то можем говорить о 18 миллиардах кубометров. Это критически мало,

– пояснил министр.

Он также добавил, что имеет расчеты, к какому объему может упасть транзит при условии эксплуатации "Северного потока-2" на 100%.

Последние новости по российскому газопроводу "Северный поток-2"