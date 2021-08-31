Причем в прошлом году Оператор ГТС транспортировал через Украину 55,8 миллиарда кубометров газа. О нынешней ситуации рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
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Если "Северный поток-2" запустят наполовину, транзит газа сократится втрое
Галущенко заверил, что Россия "будет использовать газ не как товар, а как политический инструмент". Он также заверил, что пока монополия "Газпрома" очевидна. Это создает проблему с точки зрения возможной потери транзита.
Министр заверил, что это проблема не только для Украины, но и для Европы. Также он вспомнил и о ситуации с ростом цен на газ.
При транзите 15 миллиардов кубометров, Украина не сможет содержать ГТС, – Галущенко
Министр заверил: "Если остается 15 миллиардов кубометров, то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС".
Если будет использоваться наполовину ("Северный поток-2" – 24 канал), то можем говорить о 18 миллиардах кубометров. Это критически мало,
– пояснил министр.
Он также добавил, что имеет расчеты, к какому объему может упасть транзит при условии эксплуатации "Северного потока-2" на 100%.
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