Давно спрыгнули с этой иглы, – эксперт о том, обойдется ли Украина без газа России

Украина уже давно спрыгнула с "газовой иглы" Кремля. В частности, государство Украина не покупает газ непосредственно у России.

Об этом рассказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире 24 канала. Весь газ в Европе объединен в одну большую массу, источниками которой, безусловно, является огромная часть из России.

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Как транспортируют газ в Украину

Впрочем, по словам Бельковой, российский газ, поступая в Европу, попадает в Украину преимущественно через Венгрию, Польшу или Словакию.

С этой иглы мы фактически спрыгнули уже, начиная с реформ рынка газа,

– заявила эксперт.

Поэтому для того, чтобы государство не оказалась под давлением политических требований России, партнерам следует понимать, что для Украины важно сочетание и увеличение возможностей поставок газа именно из Европы.

В Германии 18 августа назначили уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. Теперь эту должность будет занимать Георг Вальдерзее.

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Как отметила Белькова, Украине нужно понимать, что ситуация вокруг меняется, поэтому стоит думать о декарбонизированном будущем.

"В этом смысле мы рассматриваем вопрос биогаза, так называемый биометан. Это газ, который производится из отходов сельскохозяйственного производства. Некоторые страны в Европе массово его производят", – рассказала эксперт.

Однако в течение ближайших 5 лет будет идти речь именно о газе. Поэтому политикам следует сосредоточиться на том, как обеспечить им Украину.

Белькова рассказала о транспортировке газа в Украину: смотрите видео