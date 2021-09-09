Дата ежегодной индексации пенсий: Рада предварительно поддержала инициативу

Верховная Рада 9 сентября предварительно поддержала инициативу о совершенствовании пенсионного законодательства. В частности, она может ввести даты индексации пенсий.

Так, за законопроект № 4668 проголосовали 317 нардепов. Положения инициативы позволят в 2022 году, чтобы программа повышения пенсий охватила все категории пенсионеров. Акцент – на наиболее уязвимых группах.

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Что предусматривает законопроект

Ежегодно индексация пенсий должна происходить 1 марта;

Предусматривает ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

Инициатива назначает досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, с которыми разорвали трудовой договор из-за изменений в организации производства и из-за других условий;

Указано и досрочное назначение пенсии матерям (отцам) детей, которые больны тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Что говорят в Минсоцполитики

Законодательное урегулирование даты индексации пенсий важно, поскольку сейчас ее ежегодно определяет Кабмин.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказывала, что комплексная программа направлена ​​прежде всего на повышение низких пенсий. По ее словам, в начале 2020 года людей, которые получают менее 2 тысяч гривен пенсии, было 4 миллиона.

Мы подняли пенсии сверх этого предела для 2,3 миллиона человек и ожидаем, что с середины 2022 года пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2 тысяч гривен,

– сказала министр.

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