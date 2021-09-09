Так, за законопроект № 4668 проголосовали 317 нардепов. Положения инициативы позволят в 2022 году, чтобы программа повышения пенсий охватила все категории пенсионеров. Акцент – на наиболее уязвимых группах.
Важно В Минсоцполитики планируют 5 этапов повышения пенсий в 2022 году
Что предусматривает законопроект
- Ежегодно индексация пенсий должна происходить 1 марта;
- Предусматривает ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
- Инициатива назначает досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, с которыми разорвали трудовой договор из-за изменений в организации производства и из-за других условий;
- Указано и досрочное назначение пенсии матерям (отцам) детей, которые больны тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.
Что говорят в Минсоцполитики
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказывала, что комплексная программа направлена прежде всего на повышение низких пенсий. По ее словам, в начале 2020 года людей, которые получают менее 2 тысяч гривен пенсии, было 4 миллиона.
Мы подняли пенсии сверх этого предела для 2,3 миллиона человек и ожидаем, что с середины 2022 года пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2 тысяч гривен,
– сказала министр.
Как хотят повышать пенсии в 2022 году
- С 1 января предлагают повысить пенсии лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- С 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров, а также выплат компенсаций для пенсионеров, которые старше 75 лет;
- С 1 июля и 1 декабря хотят повысить пенсии, поскольку возрастет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;
- С 1 октября предлагают повышение минимальной пенсии по возрасту из-за прогнозируемого роста минимальной зарплаты.