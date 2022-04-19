Дания планирует полностью отказаться от газа

Дания хочет полностью отказаться от природного газа и в 4 раза увеличит производство солнечной и ветровой энергии. Сделать это планируют к 2030 году.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Таким образом, страна стремится освободиться от зависимости от российской энергетики и поддержать переход на зеленую энергетику.

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Как Дания откажется от газа

Правительство будет предоставлять субсидии своим гражданам, чтобы они изменили системы отопления. Таким образом, после 2030 года все должны использовать только чистую энергетику.

Когда мы становимся зеленее, мы ослабляем Путина,

– сказала премьер-министр Дании.

Дания временно увеличит свою добычу природного газа, чтобы помочь Европе отказаться от российского газа. Но страна не будет менять свои долгосрочные планы по отказу от добычи.

В следующем году завершатся ремонтные работы на одном из месторождений в Северном море. После этого страна будет полностью снабжать себя газом. А со временем откажется от него совсем.

Отметим, что Дания еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину пообещала отказаться от российского газа в кратчайшие сроки. Также страна решила ввести эмбарго в российскую нефть. В ноябре 2021 г. Дания закупала 15% импортного газа из России, по данным Международного энергетического агентства.



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