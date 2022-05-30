Оба сообщения датский и нидерландский газовые трейдеры опубликовали 30 мая. 24 канал информирует об основных положениях заявлений стран по абсурдному требованию России.

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Дания и Нидерланды не поддались газовому шантажу России

Пытаясь обойти санкции, Кремль в марте этого года потребовал, чтобы европейские страны платили за приобретенный российский газ в рублях. При этом такой шантаж напрямую нарушает условия действующих контрактов "Газпрома" с европейскими компаниями.

Позиция Нидерландов

В заявлении нидерландского газового трейдера GasTerra от 30 мая говорится, что компания решила не выполнять односторонние требования "Газпрома" по новой процедуре осуществления платежей. Отмечается, что в ответ Кремль объявил о прекращении поставок российского газа в Нидерланды.

Это означает, что с сегодняшнего дня и до 1 октября 2022 года, до даты окончания контракта (с "Газпромом" – ред. 24 канал), около 2 миллиардов кубометров газа по контракту не будет поставляться. GasTerra предусмотрела это и начала покупать ресурс у других поставщиков. Европейский газовый рынок очень интегрирован и велик,

– отметили в компании.

Решение не идти на новые условия "Газпрома" в GasTerra объяснили тем, что уплата рублями будет означать нарушение ими введенных ЕС против России санкций. Кроме того, трейдер отметил риски таких финансовых операций, связанных с предложенными Кремлем платежными маршрутами. В частности, уточнили в компании, речь идет об открытии счетов в Москве, по российскому законодательству, и их контроле со стороны кремлевского режима.

К слову, в GasTerra подчеркнули, что несмотря на диверсификацию поставок, им пока сложно спрогнозировать, как прекращение поставок российского газа повлияет на внутренний спрос и предложение ресурса в Нидерландах, и сможет ли европейский рынок в общем-то пережить это без серьезных последствий.

Вместе с тем, компания заявила, что неоднократно призывала "Газпром" уважать согласованную по контракту структуру платежей и обязательства по поставке, однако российская компания эти призывы проигнорировала.

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Заявление Дании

В датской Ørsted также заявили, что "Газпром" продолжает требовать от них платить за поставленный газ рублями. Впрочем, компания подчеркнула, что не имеет никакого юридического обязательства этого делать по действующему контракту и продолжит платить Кремлю в евро.

Датский газовый трейдер подчеркнул, что у России с Данией нет отдельного газопровода, поэтому страна-агрессорка не сможет просто "перерезать" поставки – компания планирует закупать ресурс в дальнейшем непосредственно на европейском рынке, если поставки со стороны Кремля все-таки прекратятся.

Мы готовились к этому сценарию, чтобы свести к минимуму все опасности. Ørsted имеет мощности для хранения (газа – ред. 24 канал), в частности в Дании и Германии, и сейчас мы заполняем эти хранилища, чтобы обеспечить поставки газа нашим клиентам и способствовать безопасности газового рынка,

– заверили в Ørsted.

К слову, крупнейшая энергетическая компания Дании отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже предприняла несколько важных шагов, призванных прекратить сотрудничество с российскими компаниями – в частности, немедленно прекращены поставки угля и биомассы с территории страны-агрессорки.

В компании добавили, что в дальнейшем Ørsted планирует работать на ускорение "зеленой" трансформации энергетического сектора Евросоюза и не будут подписывать больше никаких новых договоров с российским "Газпромом".

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