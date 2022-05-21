Новость в соцсети сообщила Урсула фон дер Ляен – президент Еврокомиссии. Кроме того, она отметила, что "далее больше".

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Дальше – больше: мы предложили дополнительный заем в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году,

– заявила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Евросоюз также будет работать над платформой восстановления Украины. Его цель – отстроить Украину как свободную и демократическую страну.

ЕС проявил себя действенной организацией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за время полномасштабной войны России с Украиной Евросоюз успел проявить себя действенной организацией . Он принял "исторические революционные решения". По словам Кулебы, говорится о:

введение санкций против России;

предоставление Украине денег (для закупки нужного оружия);

признание украинского курса по евроинтеграции.

Министр подчеркнул, что тем временем НАТО проявило себя исключительно как организацию, умеющую выражать беспокойство. За три месяца войны Альянс не сделал ничего, что могло бы ускорить победу Украины.

Хотя до войны в украинском обществе было другое мнение. НАТО все считали сильной и крутой организацией. Тем временем ЕС показался чем-то слабым. В то же время война сняла со всех маски и стала лакмусовой бумажкой.

Заметьте! Кулеба заявил, что не стоит предлагать Украине суррогаты статуса кандидата на членство в Евросоюзе . Такие идеи только демонстрируют второстепенное отношение и оскорбляют украинцев. Глава МИД подчеркнул, что на протяжении последних лет некоторые столицы стран Европы придерживаются стратегической двусмысленности по европейской перспективе Украины. Это нужно немедленно прекратить.

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