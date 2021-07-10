Из COVID-фонда считаем похищенными 124 миллиона гривен, – глава Госаудитслужбы
Источник:"Гордон"
Геннадій Пліс заявив, що у COVID-фонді виявили фінансових порушень на понад 400 мільйонів гривень. Зокрема, з них викраденими вважають "лише" 124 мільйони гривень.
Об этом глава Государственной аудиторской службы сообщил по итогам аудита Фонда борьбы с коронавирусом. По его словам, "не все так печально, как кажется на первый взгляд".
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Аудит COVID-фонда
Он отметил, что проверка использования средств, выделенных на борьбу с пандемией, – "очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, сколько фейков и недостоверной информации распространяют на эту тему".
Во время аудита провели более 1000 мероприятий государственного контроля, в частности:
- 280 ревизионных расходов;
- 505 проверок закупок;
- 221 мониторинг-закупок.
Геннадий Плис считает, что не стоит говорить о неэффективном расходовании средств. Однако, есть проблемы, которые нужно немедленно решать.
Мы увидели нарушений на 418 миллионов. 124 миллиона гривен – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 миллионов, но это не так. Речь идет о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально,
– сказал чиновник.
Считают деньги похищенными
Председатель Госаудитслужбы привел ситуацию, как в одной из больниц выделили средства из Фонда на закупку препаратов.
- Главный врач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент более нужной для спасения пациентов.
"Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделяли для других целей, но никто ничего не украл", – объяснил он.
А вот в те 124 миллиона входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь,
– добавил Геннадий Плис.
Что известно о COVID-фонде
- В марте 2020 года в Украине создали Фонд борьбы с коронавирусом. В целом тогда смогли собрать 66 миллиардов гривен.
- Однако, львиную долю средств тратили не на борьбу с пандемией, а на строительство дорог, социальную защиту и культуру.
- По состоянию на 31 декабря 2020 года из COVID-фонда использовали 63,7 миллиарда гривен из предусмотренных 72 миллиардов гривен.
В Кабмине обещали каждый месяц отчитываться о расходах, но его деятельность остается непрозрачной.