Об этом глава Государственной аудиторской службы сообщил по итогам аудита Фонда борьбы с коронавирусом. По его словам, "не все так печально, как кажется на первый взгляд".

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Аудит COVID-фонда

Он отметил, что проверка использования средств, выделенных на борьбу с пандемией, – "очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, сколько фейков и недостоверной информации распространяют на эту тему".

Во время аудита провели более 1000 мероприятий государственного контроля, в частности:

280 ревизионных расходов;

505 проверок закупок;

221 мониторинг-закупок.

Геннадий Плис считает, что не стоит говорить о неэффективном расходовании средств. Однако, есть проблемы, которые нужно немедленно решать.

Мы увидели нарушений на 418 миллионов. 124 миллиона гривен – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 миллионов, но это не так. Речь идет о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально,

– сказал чиновник.

Считают деньги похищенными

Председатель Госаудитслужбы привел ситуацию, как в одной из больниц выделили средства из Фонда на закупку препаратов.

Главный врач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент более нужной для спасения пациентов.

"Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделяли для других целей, но никто ничего не украл", – объяснил он.

А вот в те 124 миллиона входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь,

– добавил Геннадий Плис.

Что известно о COVID-фонде

В марте 2020 года в Украине создали Фонд борьбы с коронавирусом. В целом тогда смогли собрать 66 миллиардов гривен.

Однако, львиную долю средств тратили не на борьбу с пандемией, а на строительство дорог, социальную защиту и культуру.

По состоянию на 31 декабря 2020 года из COVID-фонда использовали 63,7 миллиарда гривен из предусмотренных 72 миллиардов гривен.

Обратите внимание! Правительство обязало Госаудитслужбу провести мероприятия финконтроля использования средств COVID-фонда.



В Кабмине обещали каждый месяц отчитываться о расходах, но его деятельность остается непрозрачной.