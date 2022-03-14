Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas начали отключать от своих систем российские отделения

Европейские банки начали отключать российские отделения от своих систем из-за опасности кибератак. Такое решение приняли Commerzbank и Deutsche Bank, ранее объявившие о выходе из страны.

Европейские банки уходят из РФ

Об этом пишет издание со ссылкой на собственные анонимные источники. В частности, немецкий Commerzbank, ранее заявивший, что сворачивает деятельность в России, готовится отключить российское подразделение от своей системы.

Читайте также Дефолт в России может произойти значительно быстрее, чем предполагают экономисты

Банк, как объяснили источники, может быстро разорвать соединение. Еще один собеседник Bloomberg уточнил, что подобное решение принял и Deutsche Bank, также решивший уйти из страны. Ранее банк сообщил, что с начала войны России против Украины столкнулся с увеличением количества кибератак.

От главных систем российских сотрудников отключил BNP Paribas. Societe Generale в служебной записке попросил своих сотрудников проявлять особую осторожность при онлайн-коммуникациях.

Несмотря на то, что Commerzbank и Deutsche Bank решили уйти из России, этот процесс займет некоторое время, поэтому пока их системы остаются уязвимыми. Финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке объяснил Bloomberg, что компания пытается предотвратить возникновение рисков, которые могут сопровождать работу в России.

Обратите внимание – Россия может объявить дефолт 16 марта: смотрите видео