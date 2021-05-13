Остановка работы топливопровода была вынужденной – после масштабной хакерской атаки, к которой, вероятно, причастны россияне. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен на топливо.

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Компания Colonial Pipeline инициировала возобновление работы трубопроводов

Один из крупнейших в США поставщиков горючего компания Colonial Pipeline претерпела мощную хакерскую атаку, и вынуждена была даже остановить работу. Поэтому в США выросли цены на топливо, рынок несколько запаниковал.

Кризис начался еще 6 мая. И только 12 числа наконец появилась официальная информация, что Colonial Pipeline возобновляет работу трубопровода. Об этом написала в твиттере министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновят работу трубопровода сегодня в 17:00, или быстрее (по киевскому времени это начало суток 13 мая – 24 канал),
– заявила она.

Заметим, что на полноценное восстановление работы топливопровода понадобится несколько дней. Поэтому какое-то время некоторые регионы все еще могут испытывать недостаток горючего. 

Почему кризис с Colonial Pipeline сильно повлиял на рынок топлива

  • Дело в том, что компания Colonial Pipeline – один из крупнейших трубопроводных операторов в США.
  • Ежедневно она транспортирует по стране примерно 2,5 миллиона баррелей бензина, дизельного, реактивного топлива и других нефтепродуктов.
  • В целом Colonial Pipeline обеспечивает поставки 45% всего топлива на восточном побережье страны.

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