Цена мяса в Украине

Цена куриного филе подорожала до 115,1 гривны с 91,7 гривны за килограмм, на 25,5%.

Говядина возросла на 18,8% за килограмм. Стоила 144,8 гривны, а стала – 172 гривны.

Свинина выросла до 124,5 гривны за килограмм с 115,9 гривны – на 7,4%.

Обратите внимание Из-за энергетического кризиса цены на сахар обновили четырехлетний максимум

Как считали в Госстате: цены были проанализированы с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года.

Почему цены растут

Цены на мясо повышаются, поскольку уменьшаются объемы производства, а также дорожают корма и зерновые культуры.

Также прогнозируется стоимость мяса повлияет на законопроект №5600 , предусматривающий рост налоговой нагрузки на агробизнес.

Стремительный рост инфляции в Украине

В сентябре в Украине заметно ускорилась инфляция, подскочив с 10,2% до 11% и обновила максимум с мая 2018 года. В Нацбанке прогнозируют, что уже в декабре она замедлится до 9,6%, а в целевой диапазон 5% вернется в конце 2022 года. На этом фоне потребительские цены в сентябре выросли на 1,5%.

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