Чтобы остановить Путина, нужно газовое и нефтяное эмбарго, – Кулеба

Европа готовится к введению нового – уже пятого – пакета санкций против России. Он включает эмбарго на русский уголь.

Свое спасибо ЕС за этот пакет санкций выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Кроме запрета на уголь, усиленный пакет санкций будет включать запрет доступа судов в порты ЕС, а также операторов автомобильного транспорта.

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Однако этого недостаточно для того, чтобы остановить Путина. Кулеба призвал к более жестким санкциям, в частности, запрету на импорт нефти и газа из страны-агрессора.

Чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков. Трудные времена требуют трудных решений,

– написал Кулеба.

Энергетическая зависимость Европы

Европейский газовый рынок на 40% состоит из российского газа. В целом, страны ЕС обеспечили России более 71% экспорта газа: это 155 миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство оценило этот объем в минимум 39,4 миллиарда долларов.

Сколько газа покупает ЕС в России / Инфографика 24 канала

Страны Европы намерены сократить свою газовую зависимость. Но полный отказ пока выглядит маловероятным. Более вероятным является нефтяное эмбарго. Ведь США и 30 стран согласились высвободить из своих резервов 60 миллионов баррелей нефти, чтобы насытить рынок.

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