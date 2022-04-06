Свое спасибо ЕС за этот пакет санкций выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Кроме запрета на уголь, усиленный пакет санкций будет включать запрет доступа судов в порты ЕС, а также операторов автомобильного транспорта.

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Однако этого недостаточно для того, чтобы остановить Путина. Кулеба призвал к более жестким санкциям, в частности, запрету на импорт нефти и газа из страны-агрессора.

Чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков. Трудные времена требуют трудных решений,

– написал Кулеба.

Энергетическая зависимость Европы

Европейский газовый рынок на 40% состоит из российского газа. В целом, страны ЕС обеспечили России более 71% экспорта газа: это 155 миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство оценило этот объем в минимум 39,4 миллиарда долларов.

Сколько газа покупает ЕС в России / Инфографика 24 канала

Страны Европы намерены сократить свою газовую зависимость. Но полный отказ пока выглядит маловероятным. Более вероятным является нефтяное эмбарго. Ведь США и 30 стран согласились высвободить из своих резервов 60 миллионов баррелей нефти, чтобы насытить рынок.

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