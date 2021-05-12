Об этом глава правительства сообщил во время официального визита в Черниговскую область. Именно там Кабмин провел выездное заседание
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Никаких угроз нет, – Шмыгаль
Шмыгаль подчеркнул, что Укрпочта завершает организацию так называемых мобильных отделений. Речь идет о 500 автомобилях, которые будут возить документы, почтовые отправления, а также деньги. Однако стратегия по поступлению пенсий на карточки продолжится.
Этапность такова: крупные города, города с населением 100 тысяч человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, там пенсия будет привозиться по почте, как и было. Там, где по объективным причинам это невозможно, Укрпочта будет привозить эту пенсию, как и было до этого. Здесь никаких угроз или кризиса нет,
– добавил премьер.
С апреля повысили тарифы на доставку пенсий Укрпочтой
Отметим, что с 1 апреля повысили тарифы на выплату и доставку пенсий Укрпочтой. Таким образом, тариф в городе увеличился до 1,3% с 1,15%. В селах и поселках – с 2,3% до 2,6%.
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В Минсоцполитики также отметили, что с сентября пенсию не на карту будут получать только люди старше 80 лет и лица с инвалидностью І группы, а также те пенсионеры, которые нуждаются в постороннем уходе.