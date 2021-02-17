Национальный банк Украины получил и обработал 33 550 обращений граждан, о чем сообщил в своем отчете. Какие темы были самыми популярными и на кого жаловались украинцы больше всего - далее в материале.

Согласно с данными, обнародованные НБУ в отчете "О результатах работы с обращениями потребителей финансовых услуг" 2020 года, почти в 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей.

Права потребителей нарушались через:

агрессивное поведение коллекторов;

нарушение правил обработки персональных данных потребителей;

навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты при получении пенсионной или зарплатной, страхование жизни при обмене валют и тому подобное;

изменение тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;

неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;

внесения неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.

Темы обращений

Самой распространенной темой в обращениях потребителей стала работа небанковских финансовых учреждений, а именно:

отношения по кредитам – 3064 обращений,

коллекторская деятельность – 2171 обращения,

отношения по обязательным видам страхования – 1271 обращения,

отношения с кредитными союзами – 326,

отношения по добровольным видам страхования – 228,

обработки персональных данных – 189,

другие вопросы – 740 обращений.

Письменные обращения граждан о работе банков:

отношения по кредитным договорам – обработано 2690 письменных обращений,

электронные платежные средства и расчеты – 1594 обращений,

качество обслуживания в банках – 946 обращений,

отношения по депозитным договорам – 391 обращения,

другие вопросы – 779 обращений.

Статистика отчета

9 тысяч обращений относительно работающих банков

6 тысяч – работа небанковских финансовых учреждений

2 тысячи – банки, находящиеся в процессе ликвидации

Украинцы отправили обращения и жалобы в письменном виде (15904 обращений) и звонили по телефону по вопросам кредитования, распространение и обработки персональных данных при коллекторской деятельности, денежного обращения, получения справок, работы НБУ.

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