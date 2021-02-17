На что больше всего жаловались украинцы в НБУ: результаты отчета госструктуры
Национальный банк Украины получил и обработал 33 550 обращений граждан, о чем сообщил в своем отчете. Какие темы были самыми популярными и на кого жаловались украинцы больше всего - далее в материале.
Источник:Национальный банк Украины
Согласно с данными, обнародованные НБУ в отчете "О результатах работы с обращениями потребителей финансовых услуг" 2020 года, почти в 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей.
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Права потребителей нарушались через:
- агрессивное поведение коллекторов;
- нарушение правил обработки персональных данных потребителей;
- навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты при получении пенсионной или зарплатной, страхование жизни при обмене валют и тому подобное;
- изменение тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;
- неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;
- внесения неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.
Темы обращений
Самой распространенной темой в обращениях потребителей стала работа небанковских финансовых учреждений, а именно:
- отношения по кредитам – 3064 обращений,
- коллекторская деятельность – 2171 обращения,
- отношения по обязательным видам страхования – 1271 обращения,
- отношения с кредитными союзами – 326,
- отношения по добровольным видам страхования – 228,
- обработки персональных данных – 189,
- другие вопросы – 740 обращений.
Письменные обращения граждан о работе банков:
- отношения по кредитным договорам – обработано 2690 письменных обращений,
- электронные платежные средства и расчеты – 1594 обращений,
- качество обслуживания в банках – 946 обращений,
- отношения по депозитным договорам – 391 обращения,
- другие вопросы – 779 обращений.
Статистика отчета
- 9 тысяч обращений относительно работающих банков
- 6 тысяч – работа небанковских финансовых учреждений
- 2 тысячи – банки, находящиеся в процессе ликвидации
Украинцы отправили обращения и жалобы в письменном виде (15904 обращений) и звонили по телефону по вопросам кредитования, распространение и обработки персональных данных при коллекторской деятельности, денежного обращения, получения справок, работы НБУ.
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